隔離營投閒置散 納空租年燒4500萬

落馬洲空置2年 議員斥阻發展 社區隔離設施空置都要錢！新冠疫情期間港府建成多個社區隔離設施，惟現時不少已停用，但仍要支付基本運作費用。發展局表示，現時各社區隔離設施的每月實際開支合共約為375萬元，即每年政府花4,500萬元「納空租」，包括洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、竹篙灣、啟德跑道及落馬洲河套區的社區隔離設施，當中從未啟用的落馬洲河套區隔離設施已空置兩年，花約3,360萬元。有議員批評空置設施阻礙發展，促政府盡快轉為其他用途。

發展局日前回覆議員就財政預算案的提問時表示，現時所有社區隔離設施已轉為備用狀態，或作重用安排，政府正檢視其後續安排。但根據衞生署的資料，現時作備用的隔離設施仍要安排外判基本保安，部分設施又需要外判清潔服務，以及維持照明、冷氣、消防和電訊設備的運作，涉及電費及維護費用。

竹篙灣最貴 月花170萬 文件指出，現時各社區隔離設施每月大約開支不同，當中最貴的竹篙灣隔離設施每月花約170萬元；其次為從未啟用的落馬洲河套區隔離設施，每月花約140萬元；啟德跑道區隔離設施約為40萬元；洪水橋約為12萬元；港珠澳大橋香港口岸人工島約為6.5萬元；粉嶺約為6.5萬元。

若以此計算，竹篙灣隔離設施由2023年3月1日關閉，至今已花約2,040萬元「納空租」；而位置優越的啟德跑道區隔離設施於去年1月已轉為備用狀態，即至今花逾600萬元。

至於其他前社區隔離設施，包括元朗潭尾、新田、青衣和位於落馬洲河套區南端之社區隔離設施，政府已有其他安排。發展局表示，元朗潭尾隔離設施已用作建造業輸入外地勞工的中央宿舍；新田隔離設施則已用作舉辦建造業培訓課程和有關工藝測試；青衣隔離設施經改裝後已成為青年發展及國民教育基地；河套區南端則有約5公頃用地的隔離設施已轉移至其他合適地方重組再用。

議員謝偉銓批評，空置太多社區隔離設施只會阻礙發展，認為政府需盡快克服困難，將設施轉用作其他用途，因近年不少項目例如簡約公屋等都急需土地，他又建議可將部分空置的社區隔離設施用作度假屋等，以便未來若有需要，亦能夠快速撤換成隔離用途。