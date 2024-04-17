警車冇響號衝燈 私家車攔腰猛撼 釀4傷

警車意外頻生儼如「馬路炸彈」！昨日上午，一輛警車在筲箕灣往柴灣方向行駛，期間警車懷疑衝越紅燈，駛過路口時與一輛私家車相撞。意外中，私家車有3名乘客受傷，與警車上一名受傷男警同需送院治理。消息指，現場有人聲稱該警車正前往執行職務，惟有「車Cam」片段顯示未見警車亮起警示燈，至於確實事故原因有待進一步調查。

傳正前往執行職務 昨日上午9時許，一輛隸屬東區警區的警車，沿筲箕灣道左二線往柴灣方向行駛，當駛至新成街交界路口，與一輛駛出路口的私家車相撞，兩車車頭俱有損毀。有網上「車Cam」片段顯示，涉事警車駛至上址，交通燈號顯示為紅色，惟警車未有停下，相反懷疑衝越紅燈，駛過與新成街交界路口時，與一輛從新成街駛出的白色私家車相撞，其中私家車車頭泵把更被撞至甩脫。

意外中，私家車姓廖（66歲）男司機沒有受傷，但車上一名姓梁（64歲）女乘客、兩名分別姓鍾（64歲）和姓嚴（62歲）男乘客、以及警車上一名男警受傷，4名傷者俱需由救護車送院治理。現場有人聲稱，涉事警車當時正前往處理案件，惟有關「車Cam」影片卻未見該警車亮起警示燈。至於確實意外經過及原因，則有待進一步調查。