DSE監考員涉網上洩答題簿 考評局擬報案

【本報訊】中學文憑試（DSE）洩題疑雲再現！社交平台專頁「教育刺針」日前發文指，上周六（13日）在DSE英文聆聽卷三考試結束後，「小紅書」用戶「Ms.Lucy彗星教育」上載了該科目的空白試題答題簿，並在內文表示「ENG Paper3（英文卷三）監考結束，大家進來看看考的怎樣？」事件在社交平台上被揭發後，旋即有網友表示已去信考評局作出舉報。

考評局昨回覆表示，正嚴肅跟進有人在網上將試題內容轉載或刊登的情況，並會報案處理。

一般而言，考生在考試結束後，可以自行帶走試題離場，但試題答題簿上印有試題，則不能帶走，考生在作答後必須交回。「Ms.Lucy彗星教育」日前上載了空白的試題答題簿，並表明自己是「監考結束」，又稱「還沒來得及看卷子。大家選了B1還是B2呢？」事件在網上流傳後，有網民表示已經去信向考評局舉報，希望當局能夠給予合理解釋。

違反保密規定 考評局回覆表示，正嚴肅跟進有人在網上將試題內容轉載或刊登的情況，並會報警處理；若證實有考務人員違反保密規定，局方會按既定程序採取適當的跟進行動。