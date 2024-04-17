老師料逾九成公民科考生達標

【本報訊】DSE公民與社會發展科昨日開考，成績只分「達標」及「不達標」。香港路德會北角協同中學副校長、公民科老師黃中偉認為試卷難度深淺適中，可考核到考生對於國家的認知，以及對課題的理解，但如與通識科對比就會顯得較為淺白，對考生的能力要求並不高，總分42分當中有10多分是「送分題」，例如問及內地交流團與增加國民身份認同的關係，考生理應都有參與公民科考察團，可以自身經歷為例子作答。他推算考生取得四成分數應可「達標」，而不少考生應考後亦表示有信心，並認為較預計易及淺，相信取得「達標」成績的考生比率會超過九成。