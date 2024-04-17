金鐘前特首辦開支大 議員倡遷至政府物業

【本報訊】面對千億元巨大財赤，前任行政長官辦公室的開支卻不斷飆升，去年花費約2,100萬元，當中接近一半，即917萬元屬前特首林鄭月娥辦公室的開支，按年增幅達32%。立法會財務委員會昨召開特別會議，有議員質疑林鄭月娥租用金鐘辦公室是否合適，又指區議員同樣有會見市民計劃，問到「會唔會要求林太會有一啲會見市民嘅時間呢？點樣去訂立一個KPI（績效指標）。」政府回應指該辦公室性質獨特不宜訂立硬指標。

政府拒訂績效指標 議員李梓敬問及政府會否就前任行政長官辦公室員工的薪酬設上限，以及會否因應香港的財政狀況，考慮遷至其他級數較低或用政府物業取代租用在金鐘辦公室，質疑「香港財政緊絀，經濟已經咁差嘅時候，我哋點解容許一個前任行政長官嘅辦公室，佔用一個咁嘅位置，係咪有咁嘅需要呢？」

行政署署長伍江美妮回應指前任行政長官辦公室工作人員薪金同樣按公務員調整，而採用金鐘是因為當時沒有合適處所。

另一議員田北辰指政府在2022年回應議員書面質詢，指前任行政長官在金鐘租用辦公室的租約為期3年，每月租金33.7萬元，關注前任行政長官辦公室在2023至2024年租金上升至567萬元，租金增加28%的原因，又問及明年會否同樣增28%，又指該辦公室員工相關開支由首年204萬元增至286萬元，加幅達四成，批評「四成人工開支，犀唔犀利啲啊！」要求當局交代增加人手數字，和相關人士的薪金加幅。他續指租約明年10月中到期，問到當局將有何計劃？

伍江美妮回應指前任行政長官在金鐘租用辦公室於2022年年中才設立，因此該年的開支只反映9個月的開支，田指的增幅只為12個月的開支，強調中途並無加租。至於員工開支增加，她指主要是因為金鐘辦公室增加一個接待員。