12港人蛇 鄧棨然藏燃彈潛逃囚46月

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕。其中一名涉案人蛇鄧棨然，在內地就組織他人偷越邊境罪服刑完畢後，移交至香港執法部門，並就在港原本面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控的妨礙司法公正案，分別承認管有物品意圖摧毀財產及妨礙司法公正罪，鄧昨日在區院被法官練錦鴻判監共46個月。練官形容兩案均情節嚴重，被告擔當主導角色，雖然他曾因偷渡在內地已坐監3年，但不認為有減刑必要。

官指已30歲 非年少無知 34歲被告鄧棨然，承認有物品意圖摧毀財產及妨礙司法公正罪，法官指被告在首案被捕後再干犯另案，令案情更為嚴重。法官又指雖然不能排除被告在熾熱社會氣氛下作出錯誤決定，但當時已30歲的被告「不能推說年少無知」。而藏汽油彈案的案情指，被告於2019年9月30日晚，進入灣仔金樂大廈地下大堂後被執法人員截停，人員進入涉案單位，發現存放了一些半製成的汽油彈和製造汽油彈的材料等。被告手機顯示群組成員於同年9月初謀劃在「安全屋」內製造汽油彈，並計劃在10月1日的公眾活動中使用。政府法證化驗師指單位內材料足以製造約16枚汽油彈。

潛逃案方面，被告於2019年12月至2020年8月23日期間，為了潛逃，曾學習駕駛快艇，並接受航海訓練。眾人曾會面商討潛逃計劃，討論航行路線，議定一旦被截獲，就會訛稱去釣魚，他們會帶漁具掩人耳目，涉案快艇是用35萬元購入。控方指，眾被告的潛逃計劃周詳，被告是登記快艇的船東，快艇長約9.7米，被截獲時，船上有30桶燃油，每桶重30公斤，當中5桶已清空。案件編號：DCCC 323/2020，DCCC 1236/2023