輪候公屋津貼 揭120宗懷疑濫用

【本報訊】基層市民苦候公屋無期，政府自2021年推出的現金津貼試行計劃，以減輕合資格輪候公屋市民的負擔。截至今年2月底，房屋署已向約9.75萬個合資格的公屋一般申請住戶，發放合共約42.5億元現金津貼。不過，截至今年2月底，房屋署共發現約120宗懷疑濫用個案，涉及現金津貼金額約181萬元。

涉款約181萬元 房屋署昨回覆議員就財政預算案的提問時表示，截至今年2月底，房屋署已向約9.75萬個合資格的公屋一般申請住戶發放現金津貼，當中大部分均為輪候公屋5年或以上，約有6.95萬戶，涉及34.7億元；而輪候4年的受惠住戶則有約1.65萬戶，涉及約6.1億元。而在2023/24年度，因已獲編配公屋而停止領取現金津貼的受惠住戶數目有約3,900戶。

房屋署表示，為防止濫用，署方會向已獲批申領現金津貼的公屋一般申請住戶進行隨機抽查。而截至今年2月底，房屋署共發現約120宗懷疑濫用個案，涉及現金津貼金額約181萬元。署方已對這些申領住戶採取行動，包括終止發放其現金津貼、取消其公屋申請，及追回多領的款項，當中已追回金額約159萬港元。房屋署亦已將部分個案轉介警方作進一步跟進，有關申領住戶可能因作出虛假陳述或聲明或提供虛假文件而被檢控。

另一方面，不少居住劏房的基層家庭被濫收水費，當局執法力度仍有待加強。自《水務設施規例》於2021年修訂至今年2月底，水務署共接獲126宗疑遭濫收水費的舉報個案，當中有逾半證據不足無法跟進，而成功檢控及被定罪的個案只有16宗，定罪率只得約12.7%。

水務署回覆議員就財政預算案的提問時表示，由規例於2021年修訂至今年2月底，共接獲126宗疑遭濫收水費的舉報個案，當中有11宗個案仍在調查中；99宗個案因證據不足而無法跟進；以及16宗個案已成功檢控及定罪。署方表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊不良業主濫收水費。包括修例、加強巡查、簡化獨立水錶申請程序和加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。