鄭雁雄：雙法雙機制成港法治基石

【本報訊】中聯辦主任鄭雁雄前日出席「全民國家安全教育日」開幕禮致詞時表示，要說香港有好的法治體系，《香港國安法》、《維護國家安全條例》、駐港國安公署以及特區國安委，雙法雙機制是不可或缺的基石。他表示，《維護國家安全條例》是推動香港從大亂到大治的轉捩點，標誌着香港維護國家主權、安全、發展利益，以示銅牆鐵壁，眾志成城，雙法雙機制將有效發揮中央事權和特區責任雙保險的作用。

大亂到大治轉捩點 他強調香港已經站在由治及興的全新起點上，但落實好雙法雙機制還要做大量工作，要有長期的鬥爭包括必須堅定維護一國兩制，行穩致遠。而時至今日，一國兩制長期不變已成為廣泛的社會共識，普通法系依然好用，三大中心依然重要，跑馬、炒股依然熱鬧，東方之珠依然浪漫。他表示，如果說有變的地方，那就是制度的漏洞補上了、法制的效能完善了、發展的空間開闊了、糾結的心情解開了，文化的自信堅定了。

鄭又指必須堅定正本清源，強化國家意識和家國情懷。香港保持資本主義制度不變，不等於保持西方殖民的意識形態不變，要堅定在一國之本上，用兩制之力，不斷打造香港特色的中華傳統文化。他認為，不安的外部勢力不擇手段唱衰中國、唱衰香港，連一些西方知名媒體亦都參與造謠污衊，一些謠言也像豺狼在撕咬家門，大家絕不能搞鄰里之爭或家族內耗，唯一的生路就是同仇敵愾，並肩戰鬥，進一步強化同舟人的意識，共同書寫獅子山下新的不朽香江名句。