聘洋大狀覆核失敗 黎智英上訴被駁回

Tim Owen最終未能在違反國安法一案中，擔任辯方律師一職。

【本報訊】壹傳媒黎智英被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全等罪一案，他早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）替他辯護，律政司反對，但由高院原訟庭至上訴終院均失敗。港府及後向全國人大常委會提請釋法，常委會於前年12月宣告，有關問題應先取得由行政長官發出的證明書。黎及後入稟高院，指國安委建議入境處拒批Tim Owen工作簽證是越權並申請司法覆核。高院原訟庭駁回其司法覆核申請，黎向上訴庭提上訴。上訴庭昨經開庭後，即時駁回黎的上訴，維持原判，並將於3個月內頒發書面判詞解釋裁決理據。

3個月內頒書面判詞 上訴人黎智英，擬答辯人分別是維護國家安全委員會及入境處處長，律政司司長則被列為有相關利益人士。在上訴庭作出裁決後，上訴一方隨即表示要求上訴庭發出往終院上訴的許可證明書，但上訴庭指，上訴方需先入紙申請。

上訴方昨指，香港法庭針對國安委的決定仍具有司法管轄權，若有關決定屬於越權，司法覆核應該仍然適用。不過上訴庭副庭長關淑馨指，不能夠完全忽略《港區國安法》第14條及第47條的規定，亦要理解人大常委會釋法。常委會釋法時清楚表明就審理國安案件中，遇有涉及有關行為是否涉及國家安全，應向行政長官提出及取得證明書，證明書對法院亦有約束力。

上訴方又指，應要考慮內地法律專家就相關條文之解釋，但副庭長認為條文清晰，毋須專家證供協助詮釋；律政司一方則指，《港區國安法》的性質是彌補《基本法》在國家安全方面的漏洞，條文已清晰列明國安委決定不受司法覆核影響。 案件編號：CACV 166/2022