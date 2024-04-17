陳梓華：憂勇武失道德高地 黎謀「大台」推和理非

稱延續反修例熱情 逼政府回應 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳梓華表示，2019年11月黎智英邀請陳到黎宅聚餐，出席者包括林卓廷和李卓人。黎提及「和理非」（和平、理性、非暴力）應是主要抗爭手段，批評勇武派「無組織，無分寸」兼濫用暴力。另外，陳梓華大爆黎智英想建立「大台」，橫跨勇武派及「和理非」。

着李宇軒晤美議員勿提黎 陳梓華說，2019年8月左右，黎智英助手Mark Simon說，美國共和黨參議員Rick Scott將來港，Rick想和年輕人見面，了解香港當時情況，並邀請陳出席。被問到Mark Simon 是否覺得陳是年輕人，陳梓華稱，黎智英及Mark Simon當時覺得，激進思想屬年輕人主導，非傳統泛民支持者便屬「後生」。最終，陳梓華沒空赴會，跟Rick Scott見面的人，有李宇軒及一名前線女示威者。庭上顯示相關訊息，顯示陳梓華曾引述Mark Simon 說話，着李宇軒別向Rick Scott提及「backer」。陳昨解釋稱，「backer」即是眾籌登報活動墊支的黎智英及Mark Simon。

陳梓華續說，2019年11月，馬鞍山有支持政府人士遭人點火成為火人。同月13日，陳在黎智英住所跟黎智英見面，出席者包括林卓廷、李永達和李卓人。席間，黎智英大力批評馬鞍山燒人事件，認為勇武派「無組織，無分寸」，愈發濫用暴力，謂如果「搞出人命」，整個運動就會失去道德高地，失去國際支持，強調要守底線。黎智英再要求陳梓華聯絡勇武派領袖，希望說服他們對話，稱如果《蘋果日報》不報道勇武派，該派的影響力已經大大減低。黎當時又指，「和理非」應是主要抗爭手段，泛民擁有足夠本土資源及國際地位，爭取香港政府回應。以陳梓華理解，黎所說的是回應五大訴求。

陳梓華昨在庭上提及，黎智英希望2019年11月24日區議會選舉前，勇武派不要暴力抗爭。另外，黎智英想建立領袖團隊，以陳的理解，意思即橫跨勇武派及「和理非」的「大台」。控方展示相關訊息對話，顯示黎智英在區選後，曾傳訊息給陳，談及要和「泛民大佬」傾。到2019年11月27日，陳梓華登上黎智英的私家車，到中環一處停泊，司機落車，陳梓華交出手機後，便跟黎智英單獨傾談。期間，陳說聯絡勇武派領袖有困難，黎智英回答「唔緊要」，說已大致掌握勇武派的資料及動向；又謂隨着泛民區選大勝，未來要結合街頭、議會及國際線力量，以延續反修例運動熱情，「推爆政府」，逼政府回應訴求。

黎指美要求不可有人死亡 陳梓華認為，黎智英覺得勇武派影響愈小，對整個運動就愈健康，也可迎合西方期望。到2020年約3月，陳梓華才知道一直以來，黎智英不是純粹想爭取國際支持，而是黎已經知道某些要求，要盡量滿足。這些要求包括不可有示威民眾或警察死亡，亦不發生無止境的暴力。黎說這些是美國政府的內部想法。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華證供重點表