醫健：健康在您手：不一樣的外賣 送飯服務知多點

「食飯」是生活必不可少的一部分，當長者行動不便，以及照顧者需要上班時，不少人或會選擇叫外賣應付長者一日三餐，但一般餐廳外賣難以控制營養及照顧長者的進食需要。事實上，坊間有不同的上門送飯服務，甚至可以按長者的身體狀況及吞嚥能力，提供碎餐、糖尿餐等不同飯餐。

短期安排 市面上有由私營或自負盈虧的機構提供的自費送飯服務，主要在非周末及非公眾假期提供午餐和晚餐。相對政府資助送飯服務而言，輪候時間較短但收費較高，每餐費用約港幣60至80元不等。若家庭經濟狀況不許可又有急切需要，則可向社福機構或社工等，了解短期支援膳食計劃，這些計劃由社福機構或慈善基金提供，惟受惠人士或需到中心或指定領取站，領取飯盒。

長期安排 社會福利署現時透過不同機構提供「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」，如送飯、陪診、護理及復康等服務。若需要長期服務，年滿60歲的有需要人士及其家人，可向居住地區的「長者地區中心」或「長者鄰舍中心」申請，經社工按評估結果，協助申請輪候合適服務。若長者主要是膳食服務方面的需要，可直接向區內的綜合家居照顧服務隊查詢及申請。

於輪候資助服務期間，亦可由社工協助申請轉用「長者社區照顧服務券計劃」，以「錢跟人走」及「能者多付」的資助模式，按照長者的經濟能力直接資助自由選用及支付認可服務，得到適時的照顧。

如在照顧路上遇到疑難，歡迎透過656WhatsApp線上支援6511 6566，點選「與專員對話」，讓專員解答各類照顧疑問。

聖雅各福群會「656照顧者好幫搜」

聖雅各福群會