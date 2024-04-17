男子照內窺鏡停心跳終不治 家屬索償

【本報訊】43歲男子因胃氣問題，於2021年6月到位於尖沙咀的一間醫療中心接受內窺鏡檢查，期間忽然沒有心跳及呼吸，經心肺復甦搶救並送往急症室，但延至當日下午不治。事隔年多後，死者的家屬於前日入稟高院，向該醫療中心及涉案醫生追討賠償，但入稟狀並沒有透露具體索償金額。

原告是死者黎紹康的遺產承辦人何燕慧，被告分別是劉邦茂醫生及天行外科有限公司，（又名尚正外科手術及內窺鏡中心有限公司）。入稟狀指，死者於2021年6月10日離世，原告認為是由於兩名被告疏忽、違反照顧責任及或違反隱含的契約條款導致，故入稟追討賠償。

曾質疑涉事機構不在註冊名單 資料顯示，在死者身故後，社區組織協會曾聯同死者家屬召開記者會，指死者當日在該醫療中心接受內窺鏡檢查，其後因沒有心跳而送往急症室最終不治。當日記招上曾質疑涉事機構並不在日間醫療中心註冊名單上，其報稱同一地址的另一中心被指曾申請暫准牌照。社協指在條例下涉案機構即使無牌經營，亦不需負上刑責，並質疑有關安排令病人缺乏保障，存在明顯漏洞。案件編號：HCPI 91/2024