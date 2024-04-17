67歲漢腰椎開錯刀 港怡事故遲通報

【本報訊】私營的港怡醫院今年2月向當局通報一宗醫療事故，涉事67歲病漢因腳痹求診，惟腰椎被「開錯刀」，術後症狀加劇，疑神經功能受損，須再做手術，目前情況穩定。衞生署指，該院延遲呈報該宗醫療風險警示事件，違反《私家醫院實務守則》要求。

根據衞生署私營醫療機構規管辦公室網站顯示，今年2月接獲一宗由私家醫院呈報「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」的醫療風險警示事件，涉及為一名67歲男病人在錯誤脊骨水平位置做脊椎外科手術。涉事的港怡醫院指，病漢因雙腳麻痹到該院求診，經醫生診斷為腰椎管狹窄症，建議在腰椎L4/5位置施行減壓手術。

疑血腫致神經受損 需再捱刀 但病漢術後翌日下肢麻痹感增加，醫生懷疑因血腫導致神經功能受損，遂安排磁力共振檢查，及後分別在腰椎L5/S1及L3/4位置施行減壓手術。該院指，第二次手術後病漢下肢麻痹改善，不再感疼痛及繃緊，醫生其後安排覆診以監察血腫。

有骨科醫生表示，腰椎中間有管道讓神經線通過，若因關節退化損耗軟骨、出現椎間盤突出、韌帶厚化或脊椎移位，會造成腰椎管狹窄，初期徵狀包括小腿痠痛等，嚴重會影響走動或出現功能障礙。醫生指，減壓手術是清除厚韌帶或椎間盤突出位置等，以擴大腰椎管，但放射診斷有機會出現誤差，故須反覆對照磁力共振和X光影像，手術期間有懷疑應再照X光，置入微創導管時亦須確保定位準確；若病人有多節腰椎退化，則須靠醫生臨床判斷手術位置，部分病人亦須先後在多節進行手術。

《私家醫院實務守則》列明，私院在識別醫療風險警示事件後，須24小時內通知衞生署署長。衞生署指，該院延遲呈報上述事件，違反守則要求，調查完成後將採取適當規管行動。該署又指，早前要求該院4周內提交調查報告，該院已提交。