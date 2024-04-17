公共屋邨 智能廚餘回收桶 常爆滿不敷應用

比例超900住戶共用上限 油麗廣福重災 垃圾徵費能否在今年8月全面實行仍存疑，但港府已投入龐大資源推展計劃。港府披露，落實和推行垃圾徵費相關開支及預算已達1.82億元，過去5年度另花近3.1億元開展廚餘回收，包括上年度已花3,330萬元。不過，個別公共屋邨智能廚餘回收桶時常「爆滿」捱批，本報早前視察時亦見到廚餘機有爆滿、未能正常運作的情況。環保團體料徵費會令廚餘回收量急增，促增加回收桶數量等。

油塘油麗邨廚餘智能回收桶日前被揭長時間爆滿，居民在桶旁擺放逾10袋廚餘，惹衞生憂慮。本報記者日前在大埔廣福邨亦見兩個廚餘桶爆滿，居民要行數分鐘至其他回收桶倒廚餘；本周一亦發現屯門龍逸邨的廚餘回收桶疑故障，回收桶蓋打開後便隨即「收口」，只剩約手掌大的罅隙供用家倒廚餘，但致電技術支援熱線時，熱線錄音請記者在辦公時間再來電。

環保署表示，現時每部智能廚餘回收桶的容量為120公升，在公共屋邨及私人屋苑設桶時採用「共享原則」，按各屋邨和屋苑的住戶數目、布局和地形等因素，安排平均兩至3座樓宇（即約500至900個住戶）共用一個智能廚餘回收桶，確保回收桶得到充分使用。

不過，多個大型屋邨的回收桶與住戶比例超出900住戶上限，例如大埔廣福邨約有6,100戶，但邨內只有5個桶，平均逾1,200戶共用一桶；逾9,000戶住戶的屯門友愛邨、油塘油麗邨設有7個廚餘桶，即平均近1,300戶共用一桶。

環保署：已要求加密更換內桶 該署表示，早前得悉油麗邨廚餘桶長時間爆滿後已立即前往了解，發現屋邨新物業管理公司及清潔團隊未熟習處理廚餘回收桶的程序。該署又指，已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手加強清潔服務，並要求清潔員工在晚間加密更換滿載的內桶，或在有需要時放置傳統的廚餘回收桶在旁。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，回收桶網絡覆蓋率仍不足，港府應全速擴大廚餘回收網絡，至覆蓋全港人口後，再研究增加廚餘桶或加大廚餘桶容量。陳認為，隨着垃圾徵費實施，廚餘回收量只會增加，若當局不及早制訂方案應對，日後前線清潔人員或要不停「換桶」，令工作量大增，居民亂棄廚餘更會損害環境衞生。

另外，環保署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，在過去3年度已投入近1.77億元在落實和推行垃圾徵費，連同今年度預算，4個年度共涉款約1.82億元，分別涉及研究和試行徵費、設計及試驗新的回收桶和垃圾桶，以及製造指定袋和指定標籤、存貨及分配系統和銷售網絡，並進行宣傳推廣及教育工作。