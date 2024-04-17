三跑年內竣工 民航處擬增聘32人

【本報訊】香港國際機場三跑道系統項目，包括二號客運大樓的擴建工程預計今年完工，料大幅提升機場的客貨運能力。有議員關注港府就相關項目投入運作後的額外公務員編制及人手開支。民航處回覆時指，計至明年3月31日，民航處編制內有383名航空交通管制主任、140名航空交通事務員和65名航空通訊員，按年增加32人。按薪級中點估計的年薪值計算，該等職位所涉薪酬開支合共5.36億元。

每小時料可處理102航班 截至今年2月29日，民航處的編制內有353名航空交通管制主任、138名航空交通事務員和65名航空通訊員。為確保有足夠人手應付航空交通服務需求，並支援三跑道系統運作需要，該處會繼續招聘和培訓更多航空交通管制人員，並定期檢視人力需求。民航處預計，三跑道系統投入運作後，香港機場的跑道容量，將由現時每小時處理69班航班，逐步增至每小時處理102班航班。

民航處又指，香港國際機場的航空交通服務，由該處的航空交通管制人員負責，該處一直為航空交通管制人員安排內部培訓課程。在2022至23及2023至24年度，民航處分別舉辦32項及37項專業空管培訓課程，其間受訓人員已獲發82項及117項空管執照或專業空管資格。

此外，民航處亦安排由本地及海外的專業機構提供的專科培訓，給不同職級的航空交通管制人員，課程涵蓋基本空管培訓、日常空管運作，以至支援三跑道系統相關的各個範疇。在2022至23年度，涉及的實際開支約160萬元；而在2023至24年度，修訂預算約為500萬元。