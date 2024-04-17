的士申加價 交諮會放風開綠燈

【本報訊】全港的士申請加價約11%至16%。交通諮詢委員會昨日聽取港府介紹的士加價申請，交諮會主席張仁良於會後表示，該會向港府建議的士加價幅度已考慮一籃子因素，包括市民接受能力，車主、車主司機、以及租車司機加價後的收入提升等，希望市民可以接受該會建議的加幅。

張仁良認為，港府現時正推出「的士車隊」，已有人報名，營運者要負責服務質素，加上「司機違例記分制」，以及建議在的士車廂內加裝攝錄機等政策，他相信措施落實後可有效提升的士服務質素。他又認為，的士行業收入不足難以招聘人手，相信加價後可給予經濟誘因吸引新人入行，改善的士服務水準。

政黨倡引入網約車競爭 有政黨昨日在政府總部外向運輸及物流局請願，反對的士加價，並要求改善現有的士服務質素，並引入網約車。該政黨指，本港經濟亦不景，當局應以市民福祉為先，否決加價申請；又認為每次的士加價後，其服務質素未見改善，促請港府就的士業界設定服務質素KPI，達標後才討論加價。該政黨又指，網約車應用是大趨勢，促當局開放相關法例，讓網約車平台合法經營，與的士公平競爭。

另外，路政署昨亦向交諮會簡介為道路構築物（包括天橋及行人隧道）進行翻新及美化的工程，並已於2017年至2023年間完成約500個構築物的相關工程。在去年7月成立的「地區治理領導委員會」及「地區治理專組」下，路政署正全力推展18區每區兩條行人天橋/隧道的翻新及美化工程，以提升行人的安全及舒適程度。另一方面，路政署亦致力在道路維修工程中採用創新科技。主要措施包括研發更耐用的瀝青鋪路物料、在道路巡查採用人工智能技術、使用小型無人機勘察道路構築物以及推行數碼道路維修管理系統使工作流程數碼化等。