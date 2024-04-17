3年近5.9萬電動車出牌 庫房少收152億登記稅

【本報訊】港府提供稅務寬減下，電動車在本港日漸普及。本港過去3年共有58,862輛電動車獲寬減首次登記稅，涉款152.1億元，當中56,877宗為「一換一」計劃下的換車個案；去年新登記的電動車數量亦已超燃油車。

環境保護署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，首次登記的燃油車數目由2020年47,850輛，逐年減至去年的25,817輛；首次登記的電動車則從2020年的4,664架飆至去年的29,125架。累計過去3年共有58,862宗個案獲寬減電動車首次登記稅，當中56,877宗為「一換一」計劃下的個案。

不過，電動車充電設施供不應求而為人詬病。環保署指，截至去年12月底，全港18區共有7,415個公共電動車充電器，其中沙田佔最多，共1,240個充電器；其次為觀塘，共有1,203個充電器。充電器最少的地區則為屯門，僅得129個；大埔則最少快充，只得17個。

60油站獲邀加裝充電器 環境及生態局另披露，兩幅分別位於九龍東和新界東的空置油站正招標轉型為快速充電站，將在下月截標，料能提供共逾20個快速充電器。該局又指，上月已邀請60個現有油站詳細設計在站內加裝電動車充電器，預計2024/25年度有40個現有油站提供總共大概100個快速充電器。

港府提到，正透過豁免地積比，鼓勵新建私人樓宇在停車位配備充電設施，以及早前資助現有屋苑安裝充電設施，其中逾30,800個充電停車位已落成；後者則已經有逾8,500個停車位完成加裝充電設施，另有約6,500個停車位已開始安裝，有信心明年可達15萬個停車位充電設施的目標。