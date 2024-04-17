稀客「突襲」皇后山邨 車站逼上加逼招怨

邨內小學陸運會移師上水 學生焗跨區 入伙逾兩年的粉嶺皇后山邨，交通配套一直備受關注。昨日早上該邨多個小巴站及的士站再度逼爆，當中平日早上繁忙時間已飽和的小巴站，排隊人龍一度延伸至商場餐廳位置，估計有近百人排隊。趕着上班上學的居民紛紛鬧爆，原來令人數突然增加的原因，是邨內一間學校舉辦陸運會。有家長透露運動會在上水舉行，學校未有安排旅遊巴接載學生，而是讓學生自行乘車前往。

「一間學校陸運會，會令幾多返工返學的人遲到？」有網民在社交平台「粉嶺皇后山邨關注組」發貼訴苦，指昨晨7時至8時的上班繁忙時段，在皇后山邨各公共交通工具的候車人龍中，多了一批身穿校服的稀客，以及陪同學生的家長。

近百人候車 長龍延伸商場 有家長指，邨內一間小學昨日在北區運動場舉行陸運會，由於運動場距離只有大約十多分鐘車程，學校未有安排旅遊巴，要家長及學生自行乘車，令原本前往上水，已不勝負荷的小巴進一步淪陷，皇后山邨小巴站近百人等車，人龍一度延伸至商場餐廳位置，亦有不少家長帶同學生到山腰位置的山麗苑小巴站候車，也令該站罕有地出現人龍。有居民更指，有應屆香港中學文憑試考生在山麗苑等了半小時也無法登上小巴，令考生遲到。

皇后山邨依賴接駁交通工具前往粉嶺及上水，而前往上水主要依靠載客量有限的專線小巴503及503K，幾乎每日早上繁忙時間都已大排長龍，突然多出的學生候車人潮令情況失控，不少居民反映因而遲到。目前只有在早上及下午放學繁忙時間開出的九巴78B疏導乘客，居民冀增設巴士專線或港鐵巴士接駁上水港鐵站，惟當局一直未有定案。

運署：已要求巴士公司疏導 運輸署發言人表示，該署前天下午接獲當區區議員通知，區內一所小學昨天在北區運動場舉行運動會，並預計會對往上水的公共交通服務有額外的需求，故此該署已要求巴士公司昨晨在現有區內服務作特別安排以疏導乘客。

至於皇后山一帶交通，專線小巴營辦商已於過去一個月增撥兩輛小巴，至總數共29輛。根據運輸署近日實地調查，503K號專線小巴的平均班次約3分鐘一班，服務大致滿足乘客需求。在繁忙時段，皇后山居民可選乘九巴78B號線來往上水港鐵站，該線現時最繁忙時段的載客率約為75%，大致足夠應付乘客需求。

現時皇后山已有7條來往市區的巴士路線，運輸署稱已建議增設一條巴士路線來往皇后山及大圍站，並途經大埔，以進一步提升皇后山的公共交通網絡。該署指會密切留意區內各條路線的乘客需求及營運情況，並在有需要時再加強現有服務或考慮開辦新路線。