營運成本減 維護預算近5億

【本報訊】「易通行」已在去年先後於7條政府收費隧道及青沙管制區實施。運輸署表示，上年度用於「易通行」建設及維護的開支是4.202億元，料本年度的預算開支為4.65億元，按年多約4,000萬元。該署又表示，實施「易通行」之後，由於毋須聘請收費員和提供自動收費車道的設備，隧道的營運成本較在實行前減少約3,000萬元。

經常性開支 較上年度多近倍 運輸署表示，在2023至24年度，截至今年2月底，委託隧道費服務商及承辦商，以提供收取隧道費、營運及維修「易通行」後台系統和現場設備等服務，經常性開支為1.28億元。

該署預料，在2024至25年度，相關經常性開支為2.5億元，按年增加1.22億元。宣傳費用方面，該署指合約並沒有就宣傳工作支出提供分項，除了隧道費服務商的宣傳活動外，運輸署在上年度的推廣開支為約90萬元。

此外，自實施「易通行」後，由於毋須聘請收費員和提供自動收費車道的設備，所以相關管理、營運和維修的隧道營辦商的費用，較在實施「易通行」前減少約3,000萬元；按照今年2月所減少的費用估算，預計全年減少的金額約5,700萬元。