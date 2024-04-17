易通行 10個月2萬投訴 苦主牢騷滿肚

車牌辨認唔到 改人手識別扣錯數 「易通行」不停車繳費系統去年5月起推行以來問題多多，經常有車主明明無過隧道但被無故扣費，一眾苦主牢騷滿肚。運輸署向立法會交代，截至今年2月，「易通行」實施10個月內共收到逾兩萬宗與隧道費相關的查詢或投訴，但強調不涉及系統問題，反指是車主張貼繳費貼時出錯，或車輛的車牌號碼不清晰未能辨識，改用人手核對時偶有出錯。運輸業界人士認為情況令人失望，質疑系統為何只能偵測99%的車輛貼或車種貼；又指不少車主因系統出錯，未能及時收到欠費通知短訊而導致需要繳交罰款，促港府與營辦商做好檢討，改善系統功能。

日均收68宗查詢或投訴 「易通行」去年5月起陸續投入使用。運輸署回覆議員的立法會特別財委會提問時表示，自「易通行」實施至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量、即約41萬架次的約0.017%。

經調查後，運輸署稱有關個案「不涉及系統問題」，主要成因包括部分個案涉及未有安裝繳費車輛貼的私家車，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰，導致自動車牌識別系統未能準確辨認，故此需要隧道費服務商進行人手辨認，而在人手辨認的過程中偶有出錯。

同時，部分個案涉及使用繳費車種貼的私家車或使用司機卡的的士，未有按安裝指引正確地安裝車種貼或司機卡，因而影響「易通行」系統準確地感應相關車種貼或司機卡。

運輸署表示，針對上述情況，隧道費服務商已採取相應的措施，包括開發專屬程式以提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工。該署亦於「易通行」網站及向的士業界，提供詳細的安裝車種貼或司機卡的安裝指引及教學短片，供用戶參考。此外，隧道費服務商亦在4個服務點，提供為用戶檢查車種貼或司機卡安裝情況的服務。

對於「易通行」推出10個月內，有逾兩萬宗查詢或投訴個案。香港的士小巴商總會理事長周國強認為令人失望，「都未計有問題、但冇正式投訴嘅個案」。

7%的士仍未成功被偵測 他表示，其管理的700多輛的士中，現時仍有約7%無法成功被系統偵測或交費，又指以往的「快易通」電子道路收費系統精確度可達100%，質疑為甚麼「易通行」只得99%？「涉及錢銀、電子支付方面，就算99%都唔係理想……唔知呢個數字係咪真係港府想見到。」

對於運輸署指部分車輛車牌的號碼未夠清晰致系統無法識別，周直言一萬輛車中都未必有一輛車的車牌號碼不清晰，「賴落呢度冇嘢好講。」他又指本港車牌均採用不反光物料製成，人手辨認不應認錯。他期望，當局與營辦商做好檢討，改善系統功能。

無收短訊 車主焗交罰款 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培留意到，不少車主反映因帳戶問題導致遲交或欠交隧道費，例如完全沒有收到欠費通知短訊，以至臨近交費期限、或在14日通知期後才收到短訊，導致車主只能匆匆交費，甚至要繳付罰款，「對車主唔公平」 。他又不認同當局以人手辨認作補漏，認為最好做法是全部以系統處理，因為系統理應更精確，他建議港府收集及整理自系統推出以來出現的問題，與營運商進一步細分及調整系統。「『易通行』對車主係好事，但維護同更新方面要夠迅速。」