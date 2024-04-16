前特首辦開支升 政府財困大花筒

本屆政府財赤飆升，財政儲備亦大幅下降，反映出公共財政面臨考驗。財金官員為控制政府開支，曾指出公務員人手將會零增長，各部門亦要額外削減1%開支，尤其是官僚習氣的資源耗費，有需要加強正視，作出糾正，要言之，就是應使則使，以做到善用公帑，高效運作。然而，有些開支於政府財政緊絀下卻年年升又是否有必要呢？

前特首林鄭月娥前年離任，因位於堅尼地道28號的前特首辦，只能供最多3位前任行政長官使用，沒有額外地方可設立第4位前特首的辦公室之用，只好另租地方。然而，前任行政長官辦公室開支卻不斷上升，去年度花了2,099萬元，按年升17%，當中接近一半，即917萬元由前特首林鄭的辦公室所花，較上年度的695萬元，急升達32%。預料今年度前特首辦開支會再增5.1%，達2,207萬元，較2023至2024年度的修訂預算增加108萬元，主要由於員工薪酬及其他日常運作開支有所增加。事實上，早有議員批評政府開先例於私人商廈設立前任特首辦，又沒設租金上限，是個很深的無底洞，沒有最貴只有更貴！亦有議員批評前特首辦大花筒，浪費公帑。

林鄭月娥辦公室在2022至2023年度的經常開支約為695萬元，員工薪酬及連帶福利開支為204萬元、租金及相關開支為443萬元及其他開支為48萬元，而非經常性開支則為655萬元，主要是裝修工程，包括購置傢俬及設備的開支。而員工薪酬及與員工有關連的開支涉及一名高級私人助理、一名助理文書主任、一名貴賓車私人司機，以及一名協助處理日常接待等職務的職員。根據前任行政長官辦公室提供的資料，她於過去兩年以前任行政長官身份出席超過700次推廣或禮節性活動。

用作前行政長官辦公室的年度經常開支急升至917萬元，租金佔了大部分，有立法會議員問及有否研究更有效使用位於堅尼地道28號的前特首辦，令其有足夠空間，容納多一個前行政長官辦公室，或更好善用現有但鮮有人使用的辦公室，藉以節省租用甲級商廈用作前行政長官辦公室開支。其實，政府轄下大把空置大樓，真要節省公帑並非沒有辦法，可是行政署就是闊佬少理，反正用市民血汗錢，公帑是否「應使則使」就懶理了，一年開支多過一年，是否值得真係天知曉！

此外，特首政策組批出的兩項研究資助計劃開支亦不斷飆升，由2022至23年度的990萬元，增至上年度1,930萬元，本年度再增至2,650萬元，3個年度共花5,570萬元。有議員指，財政緊絀下，公帑更加要用得其所，促請當局必須將相關研究成果轉化為實際政策，否則等於倒錢落海。眾所周知，目前中東局勢危機重重，全球政經動盪，美國減息未見有定論，負面效應衝擊各地經濟，香港作為開放型的自由經濟，豈能幸免？香港疫後經濟復甦不如預期，近年樓股不振，政府賣地收益大減，印花稅收入亦然，試問於如此艱難時刻，政府開源無方，若然又不着重節流，一味大花筒，恐怕未能說好香港故事，更難令人覺得政府是良政善治。