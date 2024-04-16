自成一家：倚美謀獨 效果成疑

美國總統拜登日前在華盛頓會晤到訪的日本首相岸田文雄，白宮官員形容美日同盟達到前所未有的高度，美國的方針是要確保「台灣有事」永遠不會發生。台灣民進黨政府也有恃無恐，希望倚美謀獨。但台灣島內軍隊的戰鬥力一向成疑，根本難以抵擋大陸可能的武統。

蔡英文上台後，在兩岸關係上一直抱美國大腿對抗大陸，其最大表現在對美軍購愈來愈多。台灣媒體統計，李登輝在任12年，軍購總額為211億美元；陳水扁在任8年花了256億美元；馬英九在位期間兩岸關係緩和，只花了205億美元。但蔡英文執政8年以來，截至去年中已經花了400億美元。

可惜台灣的安全並不是用錢就可以買回來。一方面，美國賣給台灣的武器多數是老型號，在實戰上問題多多。例如台軍現時最先進的戰機F-16在3月份就兩次出事，其中一架在飛行期間儀錶異常，另外一架在低空發生發動機熄火。另一方面，台灣義務兵役制由今年元旦起延長至一年，原來之前只是4個月，兵役期太短，台灣前陸軍總司令陳廷寵直言戰鬥力是「零」。反觀大陸，不同兵種的兵役期由3年至5年不等，作戰能力比台軍強得多。

台灣海峽只有一二百公里闊，若解放軍真的武統，只需要兩三天就足以取得階段性勝利，一星期左右便可以統一台灣。看看烏克蘭這個前車之鑑，美日等國根本不會派士兵上戰場為台灣搏殺，很大機會是躲在背後提供武器，讓台灣成為拖垮中國的棋子。但大陸堅持發展經濟為首務，武統並不是迫切的選項，除非台灣搞台獨。

所謂「惟智者為能以小事大」，弱小一方對待強大的一方要用智慧的方式，台灣當局謹言慎行就是最好的自保方式，根本不用向美國買武器。