筆下風雲：商場斬人 似曾相識

平靜的澳洲悉尼，竟然發生商場斬人血案，造成最少6死17傷，兇徒最終被警方擊斃。總理阿爾巴內塞最初不排除事件涉及恐襲，而兇徒外貌亦不似當地白人，惟警方最後表示不涉恐襲，仍在調查行兇動機。

這宗不幸事件，對港人來說有點似曾相識。去年6月，鑽石山荷里活廣場發生震驚全城的斬人案，疑有精神病的男疑犯，先在商場店舖買刀，繼而在商場內對兩名不相識的女子發瘋狂斬，兩女活活被刺死。整個過程被閉路電視拍下並在網上瘋傳，很快就傳至世界每一個角落。

不旋踵，南韓首爾新林地鐵站外，有男子持刀襲擊途人，導致一死3傷。韓媒其後引述消息，指兇徒曾用手機，搜尋香港鑽石山荷里活廣場的斬人案資訊。是否受到香港血案刺激繼而有樣學樣，不由人不疑問。

到了今年1月，日本東京山手線電車內，有女子持刀向車內乘客施襲，有旅日港人在同一車廂目擊事發經過，聲言血案令他聯想起鑽石山斬人案。互聯網傳播威力驚人，在地球這一端發生的事，秒速就會傳到地球另一端，殺人方式本就容易被模仿，若說「傳染病」由香港傳開，絕非不可能。

事實上，天下並不太平，澳洲已算是相對和平的國家，一樣發生這麼恐怖的事件。香港雖然經過黑暴一役，人們知道社會亂起上來「不是人咁品」，但畢竟承平已久，許多人早已沒有戒心。一次又一次的血案教訓大家，飛來橫禍防不勝防，不論是行商場、逛街以至乘車，都需要時刻提高警惕，眼看四方。很可惜，人人沉迷做「低頭族」，行街食飯搭車都只顧看手機，對周遭環境完全失去警覺之心。何況恐襲在世界各地此起彼伏，誰也不能保證，香港不會成為目標。