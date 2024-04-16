強詞有理：美國陷泥沼

伊朗空襲以色列，報復駐敍利亞大使館被炸，有人說雷聲大雨點小。雖然動用了300多件武器，既有無人機，也有巡航導彈和彈道導彈，但威力一般，絕大部分被攔截，只有極少數命中目標，沒有造成重大破壞。其實這並不奇怪，伊朗顯然留有一手，或者說有所顧忌，此次空襲主要是為了安撫國內民眾的報復情緒，以及向國際社會表明態度，而不是想引發全面戰爭，畢竟全面戰爭對各方都沒有好處。

兵法講究出其不意，攻其不備，伊朗卻反其道而行，發動空襲前72小時就通知鄰國，美國和以色列不可能不知道，也不可能不防備，可見彼此之間也許已有某種默契。反而以色列轟炸伊朗大使館前並沒有通知美國，其任意妄為可見一斑。內塔尼亞胡極右政府一直很想大打一場，務求把美國拖下水，一舉擊垮伊朗，徹底清除隱患，只因美國不想再陷入泥沼，內塔尼亞胡的如意算盤打不響。當然，以色列暫時不反擊，並不表示就此收手，以其睚眥必報的作風，必然還會發動更猛烈的攻擊，中東亂局沒完沒了，美國想抽身而退，不過是一廂情願。

歸根究柢，中東亂局正是美國一手造成。要不是它包庇縱容，以色列不會如此囂張；要不是它助紂為虐，以色列不敢胡作非為。最可恥的是，以色列轟炸伊朗大使館，美國為其百般狡辯，而伊朗自衞反擊，美國第一時間嚴厲譴責，試問國際公理何在？這樣的「世界警察」如何令人信服？在美國操縱之下，G7領導人煞有介事發表聯合聲明，譴責伊朗襲擊以色列。人們只想問一句，當以色列轟炸伊朗大使館的時候，G7領導人為何不出聲？難道他們不知道這是違反國際法的行為？

內塔尼亞胡為了延續自己的政治生命，不惜賭上以色列的前途和命運，只能一條道走到黑。最尷尬的反而是美國政府，既不能拋棄以色列，也不想與伊斯蘭世界為敵，更不想站在絕大多數國家的對立面，可謂騎虎難下，進退兩難。特朗普罵拜登軟弱，那是站着說話不腰疼，拜登也想強硬，奈何形格勢禁，根本強硬不起來。俄烏戰爭尚未了結，又要集中力量對付中國，哪還顧得上伊朗？

所以說，煩惱皆因強出頭。美國到處伸手，戰線拉得太長，已經超出本身國力，不堪重負。以色列繼續鬧下去，美國只能賠上自己的老本。