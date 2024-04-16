龍吟虎嘯：以色列會乘勝追擊嗎

伊朗從本土動用300多件武器，包括185架無人機、36枚巡航導彈、110枚彈道導彈向以色列多個軍事目標發起攻擊。然而絕大部分被攔截，未能達到「報復」目的，未能給以色列造成傷害，相比於以色列攻擊炸毀伊朗駐敍利亞大使館，造成多名高級軍官和人員死傷可謂微不足道，不但未能達致報復結果，而且在全世界面前再次暴露了伊朗的軍事弱勢。

怪不得以色列一直不把伊朗放在眼裏，且今次要借巴以之戰的機會，擴大戰爭一舉打垮伊朗，以色列一再不顧美國的「勸阻」，不顧世界輿論。當然，誰也知道不能排除美以關起門來私密商量——美國為了自身的形象和利益，表面上「勸阻」以色列，行動上支持以色列，共同演戲。

加薩戰事上他們就玩兒這套，今次伊以衝突上又玩兒這套！伊朗展開反擊後，美國總統拜登就和以色列總理內塔尼亞胡通電話，譴責伊朗，支持內塔尼亞胡「贏了，接受勝利」，聲稱對以色列的安全承諾「堅如磐石」，同時拜登又假惺惺地勸以色列不要向伊朗反擊。

這裏誰都看得清楚，拜登為以色列歡呼是真的，聲明對以色列的安全承諾，支持它在加薩、伊朗問題上的所為「堅如磐石」是真的，惟對勸阻以色列向伊朗還擊是假的。對此，內塔尼亞胡政府心中有數，以色列要怎麼做還會怎麼做。今次伊朗攻擊以色列「戰果甚糟」，再次「自暴其短」，德黑蘭不能不有些心虛，攻擊剛剛完畢就宣布「報復」到此為止；德黑蘭是明顯害怕以色列「反報復」，發起反攻；德黑蘭先行「鳴金收兵」，不過為了尊嚴、面子，還要警告以色列若對其領土採取任何行動，伊朗將加倍奉還。可惜，這樣的警告一絲一毫也威懾不了以色列。

事實上，以色列和伊朗開戰與否、打成怎樣的主動權始終在以色列手裏，而伊朗已陷入進退兩難的境地，那麼以色列會怎麼幹呢？會不會乘勝追擊呢？