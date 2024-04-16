【本報訊】昨晨11時許，黃大仙富山邨富禮樓保安員報案，指大廈一單位內有異味傳出，懷疑有人在屋內暈倒。救援人員到場破門入屋，發現單位姓冼（53歲）男戶主倒臥客廳，身旁有一盆燒過的炭，經檢驗後證實冼男已經死亡。人員在場檢獲遺書，初步獲悉事主受金錢問題困擾，相信與事件有關，事主死因有待剖驗確定。