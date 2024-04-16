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單位煲燶食物起火 30住客疏散

消防到場撲救。（余宏基攝） 消防到場撲救。（余宏基攝）
消防到場撲救。（余宏基攝）
【本報訊】前晚10時許，荃灣海濱花園21座海姸閣一單位廚房疑煲燶食物起火，多名住客發現報案。消防趕至灌救，很快便將火救熄，調查後相信起火原因無可疑。事件中約30名住客自行疏散，幸無造成傷亡。
大廈住戶疏散暫避。大廈住戶疏散暫避。
大廈住戶疏散暫避。
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