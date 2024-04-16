貨Van炒壆翻側 司機傷手

【本報訊】昨日凌晨2時許，一輛客貨車沿長沙灣興華街西往荔枝角方向行駛，至九巴車廠對開一右彎時，懷疑失控撞壆，繼而向右翻側，姓梅（50歲）男司機右手受傷，他自行爬出車廂及報案求助。救援人員接報到場為傷者包紮後拒絕送院，執法人員正調查意外原因。