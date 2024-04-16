尾隨小巴同遭殃 貨車撼吊臂車3傷

新界昨日發生3宗交通意外。當中一宗車禍發生於打鼓嶺，一輛貨車懷疑在行駛時失控，撞上對面線一輛吊臂車，並且殃及尾隨一輛小巴，意外造成3車司機齊傷，他們事後均清醒送院。其餘兩宗車禍俱於大埔釀成，一輛私家車在寶湖道撞倒斑馬線的男途人，遺下傷者逃逸；大埔工業邨則有貨車懷疑收掣不及，在交通燈位與另一車首尾相撞，導致肇事司機受傷。執法部門正跟進相關車禍，調查事故成因。

昨晨7時許，一輛貨車沿打鼓嶺蓮麻坑路往上水方向行駛，至近瓦窰村對開時，懷疑失控越過對面線，並與一輛吊臂車迎頭相撞；尾隨貨車的一輛專線小巴懷疑收掣不及，再撞上貨車車尾。

據了解，姓梁（53歲）貨車司機及姓陳（56歲）吊臂車司機曾經被困駕駛室，其後由救援人員救出，他們均告下身疼痛，以及分別頭部和手部流血；至於姓任（66歲）小巴司機報稱腹痛，兼且手腳擦傷。3人乘坐救護車分送兩間醫院治理。現場所見，貨車及吊臂車車頭凹陷，路面散落碎片及零件，小巴則撼爛車頭。受意外影響，相關路段一度全線封閉，車禍原因有待調查。

撞過路男 私家車不顧而去 另外，昨凌晨約3時半，一名姓劉（48歲）男子在大埔寶湖道近一中學對開橫過斑馬線時，遭一輛私家車撞倒，事主面、胸及背部受傷，倒臥在斑馬線上。救護員接報到場，為劉男作初步治理，他其後清醒由救護車送院治療。據悉，肇事私家車其後不顧而去，往廣宏街方向駛走，執法人員正追緝在逃人士。

貨車首尾相撞 一司機受困 而在昨午1時許，一輛中型貨車在大埔工業邨大發街10號對開的慢線等燈時，一輛5.5噸貨車懷疑收掣不及，直撼其車尾。車禍導致後車車頭變形，擋風玻璃爆裂，救援人員救出被困駕駛室的司機，幸他僅受輕傷，其後被戴上頸箍清醒送醫。