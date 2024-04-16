逾5千私樓樓齡達30年 僅0.7%需強驗

【本報訊】佐敦華豐大廈發生3級大火釀多人傷亡，亦揭發大廈接獲強制驗樓令多年卻未有遵辦，引起大眾關注強制驗樓問題，質疑政府未能成功防患未然。據最新文件顯示，截至2023年年底，本港樓齡介乎30至39年的私人樓宇數目達至5,432幢，但接獲強制驗樓令的樓宇只有38幢，即僅約0.7%；當中以中西區為最多30至39年的私人樓宇，達537幢，但接獲強制驗樓令的樓宇只得兩幢。

中西區最多 僅兩幢接通知 根據強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇業主，均有機會接獲屋宇署送達法定通知。發展局回覆議員就財政預算案的提問時表示，全港有5,432幢樓齡介乎30至39年的私人樓宇，當中最多的3個地區，依次是中西區、南區和沙田，而上述地區有接獲強制驗樓令的樓宇則為兩幢、0幢及12幢。

此外，截至2023年年底，共有2,844幢樓宇受惠於首兩輪「樓宇更新大行動 2.0」，當中分別有1,200幢第一類別樓宇，及1,644幢第二類別樓宇。而首兩輪「樓宇更新大行動 2.0」的獲批津貼，共涉及約4.02億元。第三輪「樓宇更新大行動 2.0」申請已於2023年9月30日截止，市建局共接獲1,400宗有效申請，涉及1,766幢樓宇，市建局會由2024年5月開始分批發出原則上批准通知書，預計最後一批通知書將在2026年9月發出。

此外，屋宇署自2011年起一直進行大規模行動，糾正與分間單位相關的建築違規之處。截至2023年年底，與分間單位相關建築違規所發出的清拆令中，尚未獲遵從的數目為1,012張；而因沒有遵從清拆令而提出檢控的個案數目為1,153宗，當中定罪個案為691宗。