菲傭抱嬰逃出生天 綁匪重囚逾9年

港島薄扶林於兩年多前發生女嬰與菲傭被綁架案，本報記者在事發後第一時間到達元朗藏參現場，獨家直擊救人驚險經過。事後一名疑涉案男子被捕，被控兩項俗稱綁架的「將人強行帶走或禁錮交換贖金」罪。被告昨承認所有控罪，被高院暫委法官胡雅雯重判入獄9年4個月。法官指本案涉及嚴重控罪，且明顯屬有計劃犯案，涉事女嬰僅20個月大，可想像到事主當時受驚程度；法官又指若非該菲傭勇敢逃走，後果便會很不同。

涉案45歲被告何連進，報稱無業，過往有3項與本案控罪不類同案底。控罪指，被告於2021年12月8日在薄扶林域多利道700號附近一條無名路上，與一不知名男子以武力方式將一名外傭及一名20個月大女嬰，在違反其意願下帶走及禁錮，以圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。辯方求情指，被告因財困欠下4萬元，對方要求他協助「收數」，案發時被告以為前往「收數」，之後才得悉涉及綁架事件。

事發前3日被告曾購索帶 法官指綁匪曾向該菲傭提及二億元，相信意指贖金要求。法官又表示，被告於事發前3天，已購買膠索帶等，相信其計劃周詳；但考慮到事主們均沒有受傷，採納監禁14年作量刑起點，因被告認罪減刑至監禁9年4個月。

案情指，案中的菲律賓籍女傭在事發當日，帶少主（女嬰）步行到薄扶林上學前班，途經域多利道時被人從後掩口強行拖上七人車，被膠索帶綑綁手腳及按在地上，女嬰連同嬰兒車亦被擄上車，有途人目擊過程及拍下照片。負責駕駛的男司機曾以英語問及菲傭有關其僱主資料，菲傭稱僱主並不富有。司機又稱若菲傭合作可獲分得5%，期間提及二億元，菲傭沒有回覆。她其後被帶往一貨櫃，而當時沒有蒙面的被告，則負責將女嬰帶到貨櫃，放在菲傭大腿上，兩人被膠索一同綑綁，而菲傭則被戴上頭套。司機告知菲傭須等候兩小時，兩名事主及後移送到位於元朗八鄉另一貨櫃。

菲傭於當日早上11時自行鬆綁，將女嬰放於貨櫃外後，自己爬上貨櫃，被告見到亦爬上去，但被菲傭推落地下。菲傭大叫驚動鄰近村民，村民報案，被告則逃去無蹤。菲傭及女嬰獲救後送院檢驗，菲傭手腳擦傷，女嬰父母沒有收到任何要求贖金的來電，亦不認識被告。經調查後，執法人員到被告借車的地點埋伏，待其歸還車輛時作出拘捕，被告警誡下保持緘默。根據閉路電視片段顯示，案發前3天，被告曾購買膠索帶等。

另外，執法人員就本案早前亦拘捕另一名持雙程證來港的內地男子王建坤（44歲），懷疑他涉案，且同樣起訴綁架罪。惟控方於2022年4月向法院對王申請撤控，王最終獲釋放。案件編號：HCCC 176/2023

被告 何連進