殺校潮 教界倡開班機制「可加可減」

【本報訊】移民浪潮下本港人口不斷流失，教育局推算中小學學齡人口將在未來5年急劇下降，其中小一適齡人口會由今年的4.96萬人，大跌至2029年的3.15萬人。其中油尖旺更是重災區，由2,000人減剩600人，跌幅達70%。津貼小學議會主席蘇炳輝昨受訪時指，學界對跌幅感到震驚，舉例灣仔5年後將由900人跌至300人，即有三分之一班別將被縮減。

蘇建議推行「可加可減」的開班機制，在現時人口減少時，若收生多於20人，多出的學童可撥作開另一班，待將來人口回升時，可再將開班線增至30人，彈性應對學生人口改變。

小學人口呈斷崖式減少 另外，有不願具名的小學校長認為，新冠疫情過後，經歷「後疫情」階段，出生率進一步減少，加上不少年輕人猶豫是否移民，均影響學生人口減少。

學生人口呈「斷崖式」減少，該校長預料被視為二線的學校會較有危機感，即使相關學校在近年縮班殺校潮中幸免，惟幾年後仍有機會受波及，故建議下調開班線，可改善師生比，並可預留足夠人手照顧學生精神健康，以至特殊教育需要（SEN）及非華語學生。