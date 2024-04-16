調查：23%DSE考生壓力極高

【本報訊】中學文憑試（DSE）主科上周開始開考，有團體向中六學生進行抽樣問卷調查，結果顯示考生壓力於3月份時平均分為6.77分，較2022年7.87及往年2023的7.01持續回落，今屆考生的壓力水平普遍較近兩學年考生為低。不過，仍有22.9%受訪考生有9至10分的極高壓力水平，與往年相比更增加0.2%，反映部分考生面對文憑試的壓力依然非常高，其中在「往後出路」所帶來的壓力方面，有39.5%受訪者表示感到「極大壓力」較往年33.7%上升近6%。超過六成半考生更表示於3月期間忙於備試，沒有充足的睡眠。

65%人忙備試無充足睡眠 學友社於今年3月期間以線上問卷形式，成功向107間中學的中六學生進行抽樣問卷調查，訪問651名應屆考生。調查亦發現，逾六成半（65.4%）的考生於3月備試期間沒有充足的睡眠，57.2%考生亦沒有適切時間管理，結果均比往年有所提升。另外，有約83%受訪者表示感到身心疲累，64%受訪考生亦感到容易情緒波動，學友社提醒考生備試期間需要安排時間休息，多加注意身心狀態。

而公民與社會發展科今年首次開考，考生對於公民科所帶來的壓力分數只有4.2，反映他們在應對公民科考試上有一定信心，相對其他科目亦更感樂觀。反觀在中國語文科上，壓力指數為6.2，較往年提升了0.3，反映中國語文改制為學生帶來一定程度壓力。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，公民科只設「達標」與「不達標」，各大專院校學士學位課程的一般入學要求，亦只需考生取得「達標」成績，加上公民科較以往通識科的考試內容簡單化，因此令考生信心較大。