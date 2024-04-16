人才培訓計劃 演藝開支最高達3.8億

【本報訊】本港人手短缺，政府表示會繼續推展多個不同行業的人才培訓計劃，充實本地的專才庫，有議員提出特別財委會問題，詢問各不同行業的人才培訓計劃的開支和受惠人數，據政府回覆顯示，在2024至25年不同行業的人才培訓計劃的人手及開支預算最高為香港演藝學院訓練課程，開支約3.81億元，而創新科技及工業局轄下的3個計劃，包括創科實習計劃、研究人才庫、新型工業化及科技培訓計劃分別預算1.1億、3.6億及2.7億元。

創科局3項目俱破億 政府回覆了31個計劃的預算開支，當中指出較高的為創科局的3個項目，除此之外，發展局的3個用以加強建造業工人培訓項目亦預算花費2.124億元。而海運及空運人才培訓基金，海運業、航空業、物流業分別預算2,421萬元、1,282萬元、475萬元。至於項目成效，上年度海運業撥款開支1,449萬元，受惠1,194人，最後就業人數955人，而航空業撥款593萬元，受惠766人，最後就業人數為437人。創科實習計劃方面，截至今年1月，撥款1.01億元，受惠人次3,843人。

不過，政府指由於各種原因，例如同一年參加計劃的學生會在不同年份畢業、學生在畢業後或許曾從事多於一份工作等，追蹤參加計劃的學生在畢業後是否投身創科行業存在不少困難，大學亦曾進行相關問卷調查，但回應率並不理想，故不足以提供具參考價值的數據。有不少計劃政府沒有相關培訓學院的就業情況資料或調查培訓成果，如房屋署畢業生提供見習培訓、強積金前線從業員專業培訓課、抗疫基金金融科技人才計劃等。