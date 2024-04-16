建造業試行記分制 百地盤參與

【本報訊】本港工業意外頻生，引起社會關注工業安全。建造業議會擬在今年中推出「前線人員安全表現紀錄計劃」，香港建造商會亦在本月初開始試行安全表現記分制，大約有100個地盤參與，以15個項目包括高空工作、吊運和電力等工序作為記分標準，涵蓋承建商和分包商的前線管工和工友，按嚴重程序可記3分或5分，被記滿15分就須強制接受培訓。商會將於下月底檢討首階段成效和前線人員反應，再與建造業議會分享經驗數據，以優化日後正式實施的計劃。

參與的承建商及分包商需要委派專人，透過紙張記錄前線人員或工友的不安全行為，再將資料上載線上系統，由商會儲存，於一年後紀錄將自動取消。商會指，在強制培訓方面，是以不影響工人生計為前提，冀工人在休假日培訓，達到一定警惕作用，但具體落實要視乎各承建商安排。商會又稱，要改善地盤安全，須從不同方面着手，例如俗稱「綠卡」的「建造業安全訓練證明書」，目前課程時數為7.5小時，建議檢視課程內容和時數。

暑熱警告料再有調整 另外，勞工處去年起推行的工作暑熱警告，香港建造商會指有再向勞工處表達意見，相信警告的計算方法會再有調整，減少警告在短時間內取消又再生效的「彈出彈入」情況。另指出，絕大部分地盤都有跟從業界去年推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》，相信今年夏季來臨時，繼續有助減少地盤工人中暑情況。