肝衰竭婦疑開漏藥致死 長女指院方無主動告知

【本報訊】身為乙型肝炎帶菌者的兩女之母鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後終死亡，終年43歲。醫務委員會2021年裁定兩名醫生專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。之後兩人被控誤殺罪，後來獲撤控。這宗事件的死因研訊，昨在西九龍法院大樓死因裁判法庭展開，料需時15日。

死因研訊料需時15日

本案研訊的對象是死者為鄧桂思，她於2017年8月26日在瑪麗醫院死亡。今次研訊設5名陪審員，由死因裁判官周慧珠審理。兩名涉案醫生林治崑及陳小劍有法律代表出席，醫院管理局亦被列為有利害關係方。鄧桂思的長女胡尚佑出庭作供指，母親生前為兼職清潔工，2017年2月左右起，母親身體不適，同年4月獲轉介至聯合醫院求醫，再轉至瑪麗醫院換肝，形容當時情況緊急。胡指母親首次換肝時情況較好，第二次卻神志不清。後來，她主動向醫院查詢時，才得知有醫生或沒處方抗病毒藥。胡質疑，聯合醫院為何沒主動告知她懷疑「開漏藥」的事情。