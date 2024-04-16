陳梓華：勇武派縱火破壞 黎憂令「畫面唔靚」

獲支票贊助14萬 台港辦文宣街站 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨日在西九龍法院（暫代高院）繼續審訊。本案另一認罪被告、法律助理陳梓華，續以從犯證人身份出庭作供。陳稱，黎智英曾表明，勇武派街頭破壞行為，令「畫面唔靚」，會失去國際支持，故提出「淨化」計劃，冀透過對話讓勇武派克制。庭上亦透露，黎智英曾寫支票贊助逾14萬元，給予陳梓華等人辦展覽和街站，展示不同類型的文宣。

與黎智英會面 手機被沒收 陳梓華供稱，Mark Simon一方曾就「G20」眾籌計劃墊支約150萬元，李宇軒之後將款項轉帳至「Chartwell Holding Limited」戶口。2019年7月，「攬炒團隊」辦第二次眾籌登報活動期間，李宇軒向他稱，他們想用一張鄧小平簽署中英聯合聲明相片，而《蘋果》有版權，希望陳幫忙問能否採用。陳之後問Mark Simon，對方答已處理且授權李免費使用相片。陳又形容，Mark Simon脾氣較暴躁，很不喜歡李在最後時刻才要求幫手，會就此「發牢騷」。

陳梓華憶述，2019年7月，他受邀跟黎智英及李柱銘，在上環一間由何俊仁胞弟經營的餐廳見面。見面前，黎要求把手機取出，並由職員沒收。會面期間，黎稱如有需要，陳可找Mark Simon，對方會盡量滿足訴求，謂自己及Mark Simon會每日聯絡。

恐失國際支持 提淨化計劃 黎又提到，他認為勇武派縱火破壞的行為，令「畫面唔靚」，會失去國際、尤其美國的支持。因此，黎提出「淨化」計劃，着陳聯絡勇武派領袖，希望透過對話，讓勇武派克制。黎又稱年輕人做不到的事，可利用他的傳媒力量做到。陳昨在庭上說，黎智英當時相信勇武派有大台。事後，他嘗試接觸勇武派，但面對兩個困難，第一是怎樣確定某人是勇武，第二是若某人是勇武，「又點會講自己係勇武呢」。

陳梓華另供稱，2019年7月左右，Mark Simon稱黎智英和他想辦報紙展覽，展出「G20」計劃中的刊登報紙，以及在美國華盛頓國安山莊租用辦公室，做展覽及游說中心，透過展出不同文宣，讓其他人了解香港的反修例運動。陳之後有份協助在香港不同地區及台灣辦展覽和街站，展出各種文宣。這類活動花了約14萬元，陳先墊支，之後由黎開支票給他。

陳梓華續指，2019年8月，李宇軒等人辦第三次眾籌登報行動。李向他說，希望能找美國戶口處理眾籌款額。李沒具體表明，但陳明白李想他聯絡Mark Simon。陳遂詢問Mark Simon，對方答應借戶口及墊支，但要求行動不再局限於實體報紙，而要轉數碼化，包括利用Twitter（現稱X）等社交媒體。庭上展示相關收據，顯示付款方包括LAIS Hotel Properties Limited，收款報章包括《日經》等。陳透露，第三次眾籌最終籌得約1,400萬元。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華證供重點