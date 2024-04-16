醫健：成視在人：全球失明患者 女較男多1.12億

失明屬於性別議題，目前全球患失明的女性較男性多出1.12億人口，女性尋求眼科治療的障礙各個地區不同，但普遍與缺乏教育、經濟困難、性別不平等因素相關。

普遍受雙重歧視 目前，女性識字率在某些地區仍遠低於男性，尤其女性長者，她們往往缺乏眼疾及治療知識，性別不平等亦意味男性獲得醫療的需求優先於女性，尤其部分偏遠地區仍維持「男性養家、女性顧家務」的傳統觀念。根據研究，女性患白內障的比例遠多於男性，而她們接受治療手術的比率卻很低。女性患傳染性眼疾的機率也較高，在埃塞俄比亞，七成患砂眼倒睫的患者是女性，這與她們更容易接觸兒童有關，因為兒童是砂眼的主要帶菌者。

婦女患有眼疾普遍受到雙重歧視，基於她們的性別及殘疾，較易受到社會排斥，並受到不公平對待。

為此，奧比斯一直在受影響地區致力縮小性別帶來的差距，除了聘請顧問推進當地眼部健康女性領導者計劃，亦在孟加拉及印度等地的視力中心專門聘請女性為醫護，以提高她們的社經地位，同時改善當地女性及孩童的眼疾治療機會。

我們亦在網上教學平台Cybersight重點培訓女性醫護，幫助這些眼科保健專業人員克服障礙。2021年，我們與Women In Ophthalmology及Seva Foundation設立了「眼部健康女性領導者」計劃，是一個全球網絡研討會，讓女性眼科專業人士聚集一起，加強她們的領導力及培訓知識。

透過改善性別議題，不但有助解決性別不平等問題，亦賦予婦女獲得眼科護理的權利，同時對社區及廣泛的經濟產生更長遠影響。

奧比斯