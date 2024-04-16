增實習要求 港大：牙科生「有賺無蝕」

【本報訊】立法會上周首讀及二讀《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，包括要求本地培訓牙醫實習至少一年，非本地培訓牙醫正式註冊前亦須接受評核期，在衞生署牙科街症等崗位輪流工作。香港大學牙醫學院助理院長（對外事務）兼新生遴選委員梁耀殷表示，校內培訓與實際運作有距離，增加實習期對牙科生是「有賺無蝕」。他又指新生學額過去10近年翻倍，惟學院用地從未增加，倘學額再增，憂慮教學設施限制將是樽頸。

校內培訓與實際運作有距離 港大牙醫學士課程是6年制，梁耀殷接受傳媒訪問時稱，課程最大特點是臨床培訓時間長，學生三年級起要長時間臨床培訓，畢業前最後一年幾乎涵蓋全數課時，讓學生磨練技術並學習與病人相處，亦須通過臨床考核。被問到政府新增實習要求，是否反映目前牙醫臨床培訓仍不足，梁耀殷稱難作評論，指校內培訓與實際運作有一定距離，相信實習期間密集式培訓對學生「有賺無蝕」，學習應付行政等執業面對的困難。

政府擬最快明年畢業牙科生已要實習，當局回覆查詢時指，此舉與牙醫人手供求無關，實習和評核期有助保障病人安全，應盡快推行，具體落實時間視乎實際立法進度。牙管會、衞生署和港大牙醫學院正討論實習細節，本地牙科生亦有參與，包括設計輪轉工作的安排。