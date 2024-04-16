熱量非等閒 一罐啤酒等於一碗飯

樣本全含生物胺 攝取過量可腦出血 消費者委員會首次測試30款預先包裝罐裝或支裝啤酒，發現飲用一罐/支可攝入超過200千卡的熱量，近乎一碗飯的熱量，日喝兩罐的話3個月內或會增加5磅脂肪。而啤酒全部樣本驗出不同種類和濃度的生物胺，攝入過量有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂甚至腦出血，另有一樣本檢出霉菌毒素；一樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON），其中過量攝入DON可於半小時內出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛等徵狀，消委會建議生產商嚴選原材料去釀造啤酒。

日飲2罐 3個月增5磅脂肪 消委會分別購買30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本，每罐或每支容量由330毫升至500毫升，標示的酒精含量由3%至8%，結果發現酒精含量高的啤酒熱量亦相對較高。以每100毫升計算，各樣本的能量值由33千卡至66千卡；以每罐或每支計算，則由112千卡至230千卡。以一罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若。假設連續3個月每天飲兩罐，單從酒精已攝取大概16,500千卡的能量，可轉化成大約5磅脂肪組織。

測試發現有20%樣本（6款）所檢出的酒精濃度與其標示數值差異頗大。當中4款樣本檢出的酒精濃度較其標示的高 0.5%或以上，包括「生力」、「鬼佬」、「哈爾濱」及「M&S」，有兩款的檢出量則較其標示低超過0.5%。從8種常見於啤酒的霉菌毒素的測試中，只有「哈爾濱」（樣本30）檢出DON，檢出量為每公斤26微克，如以體重為60公斤的成年人計算，即使一日內飲用4罐仍屬安全水平之內。

酒後作嘔未必與酒精有關 全部樣本均檢出不同種類和濃度的生物胺，其中「Carlsberg」檢出共7種生物胺，是含有最多種類生物胺的樣本；另一款樣本共檢出5種生物胺，其胍丁胺檢出量達121.4毫克，是單一生物胺檢出量最高的樣本。不論生物胺與DON的不良反應與醉酒反應相近，消委會總幹事黃鳳嫺坦言難以分辨，但指DON的不良反應快則半小時內出現，與醉酒「慢慢醉」的情況不同，因此有機會酒後作嘔未必因為酒精，可能因為攝取較多DON所致。

食安中心發言人指，過去3年抽取約120個酒精飲料作化驗及微生物致病菌測試，所有樣本均通過檢測。廠商回應方面，「生力」的生產商指產品標示的酒精濃度符合歐盟第1169/號食品標示法規；「哈爾濱」廠商指，樣本檢出的DON含量符合亦遠低於公司內部，內地及國際針對穀類食品定下的相關上限標準。「Carlsberg」的廠商指，生物胺普遍存在眾多發酵食品當中，歐盟及本港食安中心並未訂立食用安全標準，亦向消委會提交部分生物胺的測試報告和數據作參考用途。