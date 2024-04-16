寵物相關投訴 3個月錄48宗

【本報訊】寵物主人寵愛「毛孩」，惟涉及的相關投訴不絕於耳，消委會今年1至3月接獲48宗涉及寵物及寵物服務的相關投訴，與去年同期相若。投訴涉及商戶將寵物售後保障期與自家品牌狗糧作「綑綁式銷售」，有商戶則在處理寵物善終程序上推卸責任，亦有消費者預繳寵物美容服務後，難以預約而出現糾紛。消委會認為商戶的服務質素參差，極待改善。

1.2萬元買狗糧 無貨拒退款 張小姐在A寵物店購買了兩隻幼犬，職員要求投訴人必須加購相關狗糧，否則日後健康出現問題，寵物店將不會承擔責任。張惟有以1.2萬元預購了一年分量的狗糧，惟個多月後A寵物店以船期未到為由，沒法繼續提供相關產品，只能提供其他較便宜的狗糧。兩幼犬食用過該公司提供的較便宜狗糧後，出現腸胃不適，需要接受獸醫診治。張遂要求A寵物店退款，惟未有得到任何回覆，於是尋求消委會協助。A寵物店回覆消委會稱只願意提供張原先所訂的狗糧並拒絕退款，張已另購其他狗糧且不想頻繁更換而拒絕接受方案，雙方最後未能達成共識。

李先生於愛貓過身後惠顧B商戶的寵物善終及火化服務，並額外加購了寵物掌印吊飾作紀念，惟他事後才得悉B商戶並沒有為愛貓拍下掌印照片，無法製作吊飾。李不滿遂向商戶正式投訴卻未獲回覆及補償，於是向消委會投訴。李表示，希望B商戶能夠以水晶相片座作為補償，消委會介入後商戶回覆會檢討處理手法，答應以水晶相片座作補償。

黃小姐於C商戶預購了2,800元的寵物美容服務套票，有效期為18個月。然而，黃每次預約服務時都會遇到阻滯，18個月過後套票還用剩約1,200元，惟商戶指套票已經過期及作廢，拒絕退款。黃尋求消委會介入協助，C商店同意讓投訴人將餘額用於選購其他產品。