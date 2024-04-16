私營安老院舍 月費相差逾12倍

【本報訊】人口老化趨勢持續，安老院宿位需求殷切，消委會檢視46間沒有參與「改善買位計劃」的私營安老院，發現各院舍除基本月費可相差逾12倍外，絕大部分均會就林林總總服務及日常消耗品收取額外費用等，令雜費金額差異頗大。該會又發現個別院舍的人手比例只有1:30，即一個職員照顧高達30名長者。若住院長者大多需要高度或中度照顧，有機會出現人手緊張的情況。

最高達8.2萬元 雜費金額亦差距大 消委會向297間私營安老院發問卷，但最終只收到40間回覆，另抽取6間以消費者身份取得部分資料。調查發現院舍基本月費低至6,000元，卻高達82,000元，差距逾12倍。基本月費包括住宿及每天3餐膳食。個別基本月費較高的院舍，更會提供藥物管理、醫生等服務。

30間院舍均會收取首次入住行政費/床上用品費，普遍收費1,000元以下，高達4,000元。除此之外，大部分院舍會按每片、每包或每月向消費者收取紙尿片費用，按月收費、大約每月由1,600元至3,000元不等。個別院舍又會按使用的電器逐項收取電費，以及收取冷氣及暖氣費，不少每月收錢。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺形容，拆件式收費有如選搭廉航或傳統航空公司，前者可按需要選取收費服務或項目，舉例尿片費過去常有爭拗，最重要是收費要透明，令消費者有所估算。

至於照顧員及住院者比例方面，普遍比例介乎1:15至1:20，惟亦有個別院舍的人手比例只有1:30。若院舍高度、中度及低度照顧的長者人數相若，每名照顧員需為10名高度照顧長者更換尿片7至9次、餵食3餐及隔天洗澡，還要照料其餘20名需要中度及低度照顧的長者，工作量非常繁重。