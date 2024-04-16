超市物價續上漲 朱古力平均23.7%最誇張

升幅圍繞餅乾雞蛋食糧 市民荷包傷 去年疫後復常下，本港個別超市貨品價格繼續攀升。消費者委員會2023年超市價格調查發現一籃子共300項貨品的總平均售價，較2022年升1.9%，升幅雖然較同期通脹稍低，但過半數的調查貨品都有加價，尤其朱古力/糖果、餅乾及雞蛋總平均售價均錄得雙位數升幅，朱古力/糖果加幅更達23.7%，有個別橄欖油的平均售價加近30%。消委會提醒消費者掃貨前仍要貨比三家。

消委會檢視大型連鎖超市AEON、百佳和惠康發售，13類共300項貨品的總平均售價，發現升幅最大的首5位均與「食」有關。升幅最大的糖餅/小食大類中的6組貨品，有5組的價格均較前一年上升，當中以朱古力/糖果組別的上升幅度最顯著，總平均售價按年上升23.7%，可能與部分可可豆的主要生產國去年受到惡劣天氣影響，導致可可豆失收有關，價格飆升。其中，30粒裝金莎朱古力按年飆達38.3%；瑞士三角牛奶朱古力100克裝亦升32.7%。

俄烏戰事影響 食油價飆 「食油」價格則連續第二年上升，去年再升2.5%，其中百得利清淡橄欖油500毫升裝的平均售價繼2022年上升逾20%，去年再大幅上升29.7%。香港供應商協會副主席何文錦表示，俄羅斯和烏克蘭戰爭破壞整體糧食和物資供應的穩定性，其中葵花籽油的供應大受影響，引致其他類型的食油價格亦大幅上漲，包括橄欖油。

另外，嬰兒食品/奶粉/尿片、麵包/蛋糕/麵包醬、奶類食品/雞蛋/豆腐，以及即沖飲品均升至少2.4%至5.4%。其中，調查的5款雞蛋中有4款的平均售價均上升，Sunny Queen澳洲走地鮮雞蛋售價按年升16.7%；日本新紀元白蛋亦貴16%。消委會相信情況與日本、美國等地先後爆發禽流感有關。

米價錄跌幅 最多減7.6% 隨着疫情過去，疫下被搶貴的當時糧油食品、罐頭食品、急凍食品等總平均售價亦因此而上升，2022年上升3.5%至5.4%，去年售價轉趨穩定，糧油食品整體回落0.3%，其中食米總平均售價由前一年上升1.3%，到去年下跌2.6%。調查的10款食米中，有3款的價格跌幅較顯著，分別下跌4.3%至7.6%，平最多的為北連北海道七星無洗米。

消委會表示，市民仍要貨比三家，又提醒超市集團要繼續秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。百佳表示，原材料供應短缺是導致部分貨品價格上漲的主要因素，根據其紀錄，調味醬、蜂蜜、嬰兒尿片和洗髮水等貨品類別的價格下降較消委會調查所得的顯著。

惠康則指，面對運輸成本與來貨價上漲，已擴大全球採購網絡至54個國家/地區，並經常推出優惠回饋顧客，在本月1日推出全新會員價計劃，涵蓋超過多款食品和生活必需品。AEON亦說透過海外直接採購商品，凍結或降低自家品牌以及進口品牌的商品。