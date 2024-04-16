打擊衞生黑點逾年半 55個未見改善

【本報訊】政府在2022年8月展開打擊衞生黑點行動，然而黑點愈打愈多，由663個增至738個，即增加約11.3%。政府提供最新的數字顯示，截至今年3月中，仍有55個黑點未改善，佔約7%，而683個雖已改善但暫不從黑名單剔除，以免功虧一簣。

行政署長回覆漁農界議員就財政預算案的提問，指「地區事項統籌工作組」現已改組成為「環境衞生及市容工作小組」，在2022年7月成立後，於同年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」，集中打擊全港環境衞生黑點，並加強清理約4,000個公共地方和危險或棄置招牌。根據不同團體及市民的反饋，衞生黑點清單已由一開始時的663個增至738個。

根據各個部門在今年3月中的檢視結果，738個黑點中，90%即683個的衞生情況已經大為改善，可以從黑點名單中移除。但為確保這些地點的環境衞生情況不會回復舊觀，政府在現階段暫不把該等地點從黑名單剔除，以免功虧一簣。

北區17處 環境仍惡劣 根據政府提供的數據顯示，黑點數目以大埔區最多，共135個，但全數已獲改善，可從名單中移除，其次是九龍城區，共有91個黑點，已改善84個；有66個黑點的中西區，改善了62個；北區有62個黑點，只改善了45個，仍有17個未改善；離島則有60個黑點，59個獲改善，而油尖旺有59個黑點，仍有9個未改善。

行政署又指個別部門會動用額外專款加強環境衞生方面的工作，以食物環境衞生署為例，該署利用2022/2023年度財政預算案批出為期兩年約5億元的額外撥款，加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患及改善公眾街市的衞生等。

至於「政府打擊衞生黑點計劃」專題網頁方面，2024/2025年度的日常維護開支大約為36萬元。