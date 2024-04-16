垃圾徵費 廚餘收集配套不足 3區私樓無回收桶

【本報訊】垃圾徵費實施前夕惹來廚餘回收配套不足爭議。環境保護署最新披露，現時全港已有約900個廚餘收集點，平均每日收集量約200公噸，回收率僅約5%。截至3月6日，121個公共屋邨已安裝逾450部智能廚餘回收桶，但位於私人屋苑或樓宇僅得109部，當中3區更「捧蛋」。

環保署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，截至上月6日，在全港121個公共屋邨安裝451部智能廚餘回收桶，當中沙田佔最多，達68部；其次為元朗，佔62部；觀塘則設52部。沙田區每日平均廚餘收集量亦最多，達3.8公噸；其次為3.3公噸的元朗，觀塘每日亦收到3.3公噸廚餘。不過，灣仔、油尖旺區並沒有公共屋邨設廚餘桶。

包括中西區灣仔大埔 私人屋苑或樓宇的情況更嚴峻，截至今年2月，全港僅得109部智能廚餘回收桶，中西區、灣仔區及大埔更「捧蛋」，最多桶位於西貢區，達27部。

環保署表示，去年底推出的私人屋苑智能廚餘回收桶計劃至今收到逾100個屋苑申請，已安裝10部，預計2024/25財政年度將有逾300部在私人屋苑投入服務。

不過，因應廚餘收集計劃擴展，相關開支亦大增，2023/24年度公共屋邨廚餘數集開支由2022/23年度的350萬元，按年飆逾8倍至3,300萬元，更預料2024/25年度再漲兩倍至1.1億元。其他廚餘收集計劃亦由2022/23年度的657萬元，升63%至2023/24年度的1,071萬元，變相2023/24年度涉及廚餘回收開支共4,371元，較去年升約一倍。

該署表示，垃圾徵費實施後預計會得到更多市民參與回收，各類回收物（包括廚餘）的回收量則會逐步上升，坦言明白市民在源頭分類和回收廚餘方面需要多走一步，但當局希望透過徵費提供誘因，令更多市民積極參與廚餘回收，減少堆填區的負荷。