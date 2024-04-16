簡化公僕退休半年僅6宗 當局：數字唔少

【本報訊】立法會財委會特別會議審議有關公務員的開支，有議員質疑優化欠佳公務員提早退休機制運作至今，僅6人被啟動機制，詢問革職和勒令提早退休的機制有何不同，但公務員事務局局長楊何蓓茵認為對比以往未簡化機制前，是「一個唔少嘅數字」，估計未來數字會增加，認為機制「成功」；亦有議員指政府過往5年編外首長級增加了109個位，讓人感覺零編制「有後門」。

針對公務員編制零增長問題，社福界議員狄志遠指政府編外增加很多人，有報道指過往5年編外首長級增加了109個位，讓人感覺「有後門」，詢問現時有多少編外首長級，而今年打算增加多少。楊何蓓茵表示，雖然名字叫編外職位，但數目計算已經在編制之內，並非編制之外，預計2025年3月31日，整體公務員編制為19.4萬，已經包括首長級有時限編外職位，而今年3月31日，首長級有時限編外職位有104個，她又指明年總體首長級職位會減少兩個。

指輔導觀察需時 議員李梓敬指2022/2023年度因革職已離職的公務員有47個，而上年有優化欠佳公務員提早退休機制，但運作至今半年時間，只有6個人被啟動機制，詢問革職和勒令提早退休的機制有何不同。楊何蓓茵指勒令退休為針對長期工作表現不合標準的公務員，而革職指因為公務員違規干犯紀律事宜，進行程序後革職，兩者一個是針對紀律，一個是工作長期不佳，又指新機制需要經過一段時間去輔導同事、觀察期，才會啟用機制，而半年6宗，對比以往未簡化機制前，是「一個唔少嘅數字」，估計未來數字會增加，認為機制「成功」。

更新版公務員守則諮詢稿於去年年底發布，楊何蓓茵料今年上半年可以公布公務員守則最後定稿。