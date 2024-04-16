7000宗個案積壓 假難民聲請仍未遏

司法機構稱人手有限 拒定處理時間 立法會昨日舉行財務委員會特別會議，會上多名議員關注假難民個案積壓，有議員表示，至今仍有7,000宗個案未處理，對司法機構新增的人手中，沒有提及處理司法覆核的人數感到失望，要求當局交代預期何時會處理好積壓個案。另有議員質疑視像聆訊每宗平均支出為40萬元太貴。司法機構回應指，免遣返聲請數字無停止申請，因此沒有預期處理時間。

議員黎棟國指，自2019年至2023年每年接到的司法覆核許可當中有約95%，與免遣返聲請有關，在2023年更有回升的趨勢。當局又指自2016年至2023年，共收到約兩萬宗免遣返聲請，當中有約7,000宗仍未處理，而目前司法機構每年可以處理1,500宗個案，與提出司法覆核數字相若，質疑即使申請數字不上升「呢7,000宗（免遣返聲請）長期坐咗喺度」。他指當局去年指會增加人手，精簡處理個案，但對於司法機構今年新增的人手中，並無提及處理司法覆核的人數感到失望，問政府預期何時會處理好積壓個案。

聘退休法官處理 難追申請速度 司法機構政務長梁悅賢回覆指，免遣返聲請需要由高等法院刑事法官處理，當局已聘請退休法官加快處理個案，強調目前主要困難為人手問題，免遣返聲請數字亦沒有停止，因此沒有預期處理時間。

針對司法機構人手不足問題，議員簡慧敏問政府會否考慮增加司法機關人員待遇，並針對司法人員制訂指標，例如加快處理假難民的問題。有工會背景的議員林振昇則指出，目前勞資審裁處由預約至入稟案件，處理時間日漸增加，擔心隨着倒閉潮導致勞資審裁處處理個案時間會進一步上升，問到政府能否針對輪候時間不達標的法院如勞資審裁處增加人手處理案件。

梁悅賢回覆指司法人手短缺為當局優先需要處理的問題，強調已加大招聘力度，相信今年高等法院法官人數會比往年多，又表示勞資審裁處現時輪候時間已回落至36天，重申會密切留意情況，加上勞資審裁處屬裁判法院級別，可以因應情況內部調撥人手，已加快處理內部調撥人手，以加快處理個案。

每宗視像聆訊 平均支出40萬 議員梁美芬指每宗視像聆訊平均支出為40萬元，關注日常聆訊開支為何，又質疑40萬元一宗聆訊太貴，而每次現場直播亦需要外判服務，她擔心外判服務可能會出現問題，指政府過去外判服務中亦出現不少問題，包括近日的監考易，問到當局會如何保障確保直播的安全。

梁悅賢回應表示，司法機構在今年開始以技術試行方式進行3個視像聆訊，未來5月會進行第4個視像聆訊，又同意40萬元一次的運作開支偏高，如果長期採用視像直播會考慮一次過投放資源購置儀器以降低每次審訊的開支。