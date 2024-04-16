政策組年花1.3億 拒公開研究內容

特首政策組轄下兩個資助計劃批出5個最貴研究項目

【本報訊】本屆政府在2022年底成立特首政策組，然而社會至今仍未清楚政策組的實際成效，當局卻不斷對外批出研究撥款，資助額最高更接近400萬元，並在3年間大幅增加研究撥款額，由首年即2022/2023年度的990萬增至2024/2025年度的2,650萬元，升幅達1.7倍。另外，年花1.3億元的政策組內部亦有進行研究，惟當局卻無意公開其研究工作，指要「避免引起不必要的解讀和推測」。

3年料共批5570萬予院校智庫 政府在政策組下設公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃，望促進公共政策討論，從而加強政策制訂，以回應社會需要和培育所需人才。項目在過去兩年批出990萬元及1,930萬元研究撥款，而新一年度的預算為2,650萬元。在短短3年間申請的撥款額急速增加1,660萬元，升幅達1.7倍，過去兩年實際支出與預算開支合共5,570萬元。

據政府書面回覆議員就特別財委會的提問，在過去兩年，公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃，分別批出39個及兩個研究項目。其中公共政策研究資助計劃批出的最高撥款的研究項目為由理工大學所做的「評估新能源汽車在香港的適應性：氫燃料電池汽車和電動汽車的未來」，批約99萬元。第二高的研究項目為科技大學所做的「香港旅遊巴士的上落客管理及泊車位供應」，批約98萬元，而第三高的為大舜基金所做的「香港2030+東部知識及科技走廊：如何創造高宜業性條件以長期促進工業創新人才就業？」共批出82萬元。

至於策略性公共政策研究資助計劃批出的最高撥款的研究項目，理工大學所做的「粵港澳大灣區建築業跨區域合作策略與政策框架」，共批出約396萬元。其次則為思匯政策研究所，有關「加強運輸界別着墨氫能源發展：全方位建設灰到綠氫能並積極對接內地氫能發展」，共批出約308萬元。

除對外聘請研究團隊外，政策組亦會按需要委託外部顧問進行研究及民意調查。截至2024年3月底，已完成或仍在進行的外部研究及民意調查共39項，所涉及合約金額預算約為1,320萬元。該組同時會進行考察和交流活動，以豐富政策組對內地在不同領域的發展策略和國際間的發展形勢，以及對不同課題的認識和掌握。截至2024年3月底，相關的考察和交流活動共有逾40次，涉及開支共約70萬元。

雖然政策組進行了多項研究和調查，但政府指相關結果主要供內部研討和參考，作為政策制訂及醞釀的其中一個資訊和分析基礎，因此不宜公開，以免引起不必要的解讀和推測。