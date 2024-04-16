兩司長上年度外訪19次用432萬

【本報訊】香港復常，與內地及國際通關後，上年度政務司司長有9次外訪，行程總開支為59萬元，而財政司司長則有10次外訪，涉及開支逾373萬元，兩司長共逾432萬元，而在2024/2025年度的外訪開支預算則分別增33.3%及15%，合共580萬元。

行政署回覆議員就財政預算案的提問，指2023/2024年度政務司司長9次外訪，分別到內地多個城市及瑞士日內瓦，酒店住宿開支14.8萬元、旅費開支為34萬元，其他開支為10.2萬元，總開支59萬元。

財政司司長10次外訪，除了到訪多個內地城市外，亦到法國巴黎、英國倫敦、德國柏林、法蘭克福、摩洛哥馬拉喀什、美國三藩市及瑞士達沃斯，酒店住宿開支為103萬元、旅費開支為254.5萬元、其他開支為16.4萬元，總開支為373.9萬元。

本年度預算上調至580萬 2023/2024年度的外訪的修訂項算，政務司司長為90萬元，2024/2025年度預算為120萬元，較上年度修訂預算增加33.3%；財政司司長上年度的修訂預算為400萬元，2024/2025年度的預算增加15%至460萬元。換言之，兩司長新一年度外訪預算開支合共580萬元。

在公務酬酢開支方面，政務司司長和財政司司長辦公室在上年度的開支分別為約6.1萬元及約14.9萬元。在2024/2025年度，政務司司長和財政司司長辦公室並沒有就招待訪客有額外人手安排，而酬酢預算開支分別為7萬元及13萬元。