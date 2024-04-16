財赤下應慳則慳 前任特首辦照燒2100萬

林鄭進駐金鐘耗917萬 董曾梁共處中環花1182萬 港府面對千億元財赤，新一份財政預算案大幅度「減糖」，普羅市民受惠少之又少，反之，根據政府回覆立法會特別財委會的答覆顯示，前特首辦開支卻不斷飆升，去年花費約2,100萬元，當中接近一半，即917萬元由前特首林鄭月娥的辦公室所花費，按年增幅達32%。當局又預料今年前特首辦總開支會再增5.1%，達2,207萬元。有議員直言是浪費，根本「不合理」，認為前高官也應與市民「共度時艱」，而非帶頭做「大花筒」。

位於太古廣場的前特首辦公室目前主要是前任行政長官林鄭月娥使用，她於過去兩年以前任行政長官身份出席超過700次推廣或禮節性活動。在2023/2024年度，辦公室的經常開支修訂預算約為917萬元，包括員工薪酬及與員工有關連的開支286萬元、租金及相關開支567萬元，當中租金佔開支逾一半。

林鄭辦公室開支 一年增32% 至於在2022/2023年度，該辦公室在經常開支則約為695萬元，員工薪酬及連帶福利開支為204萬元、租金及相關開支為443萬元及其他日常開支為48萬元，而非經常開支則為655萬元，主要是裝修工程，包括購置傢俬及設備的開支，對比兩年度開支，上年度增幅達32%。

除太古廣場外，另一個前特首辦公室則位於堅尼地道大樓屬一級歷史建築物，並由3名前特首使用，前特首辦公室2023/2024年度修訂預算開支為2,099萬元，撇除林鄭辦公室的917萬元，該3名前特首，包括董建華、曾蔭權以及梁振英辦公室則花費1,182萬元，至於前特首辦公室2024/2025年度的開支預算為2,207萬元，較2023/2024年度的修訂預算增加108萬元，即5.1%，當局解釋指主要由於員工薪酬及其他日常運作開支有所增加。另外，在2021/22及2022/23年度的實際開支分別約為1,263萬元和1,785萬元，而單計堅尼地道前特首辦的翻新及維修費，2023/24年度較2022/23年多70%。

庫房乾塘 議員倡共度時艱 對於前特首辦開支不斷攀升，提出有關書面提問的議員李梓敬指相關開支並不合理，而林鄭月娥過往出席的活動並不多，不理解其開支為何會佔整體前辦公室開支的接近一半，他又指香港經濟大環境差，政府庫房財赤，前高官應和市民「共度時艱」，而非帶頭「大花筒」，又質疑林鄭參與的活動大多屬禮節性活動，和政府基調有出入，認為應重新檢視。

落戶甲級寫字樓 當局稱租金合理 對於政府在2022年回覆書面質詢時就提到，太古廣場前特首辦公室的租金屬市場合理水平。但李梓敬表示，太古廣場租金屬甲級寫字樓，非常昂貴，質疑前特首是否「咁重要」，認為辦公室可搬去其他政府閒置辦公室，或使用價錢較便宜的地方。

議員謝偉俊亦詢問當局有否研究節約上述開支的方案，以及3位前特首位於堅尼地道辦公室的實際使用情況。不過政府指一直按財委會的批准，為所有前特首提供辦公室和行政支援，以協助他們在離任後為香港進行推廣和禮節性工作，又強調位於堅尼地道的前特首辦公室只能供最多3位前任行政長官使用。

另3位前特首辦公室位於堅尼地道。 曾蔭權 前任行政長官辦公室開支 林鄭月娥 梁振英 董建華 政府面對逾千億巨大財赤。